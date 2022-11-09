На Херсонщині окупантів “позакидало аж на дерева” внаслідок “прильоту” по кафе, де вони обідали.

У Херсонській області до окупантів під час обіду “прилетіло”.

Про це повідомляє депутат Херсонської облради Сергій Хлань, передає NNS.

За його словами, в Зеленівці під Херсоном партизани підірвали кафе з окупантами.

“Херсонщина. В Зеленівці прилетіло в кафе “Фариз”, де орки обідали, а неподалік окопувались. Люди кажуть, що такого ще не було — позакидало їх аж на дерева”, розповів Хлань.

За словами депутата, зараз в Херсоні спостерігається певна анархія. Окупанти перевдяглися у цивільне і безцільно ходять вулицями міста.

Він додав, що Херсон вже повністю розікрали і все майно вивезли на лівий берег, а те що не змогли вивезти, окупанти просто потрощили.

Крім того, окупанти підірвали на Херсонщині кілька мостів.