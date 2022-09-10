Радник Офісу президента Олексій Арестович розповів, що українські військові під час контрнаступу у Харківській області взяли у полон велику кількість російських окупантів.

За його словами, це зараз єдина проблема, яка існує в української армії під час деокупації.

Як передає NNS, про це радник Офісу президента Олексій Арестович сказав в ефірі “Фейгін LIVE” у п’ятницю, 9 вересня.

“Величезна проблема… Нам нема куди подіти полонених уже, стільки їх набрали, що війська не справляються. А чому це відбувається? Вже можна визнати, 30 населених пунктів звільнили у Харківській області, це все в результаті наступу на Балаклію, і далі на Куп’янськ”, заявив Арестович.

Він розповів, що ситуація на Харківщині для російських військових катастрофічна. Вони масово здаються в полон або втікають з позицій.

“Там повний колапс та катастрофа, обвал, як цунамі зносить російські війська. Ми захопили тисячі снарядів, десятки одиниць новітньої техніки, вогнеметні системи. Якщо ми добиваємо Ізюмську катастрофу, рахунок полонених піде на тисячі”, додав Арестович.

«Путін у розпачі, він не знає, як діяти» – експосол у рф Єльченк