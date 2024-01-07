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Тег:
ВійнаДонецьк

Під Маріуполем ЗСУ знищили напівпобудований окупантами залізничний міст – мерія

Журналіст
Під Маріуполем ЗСУ знищили напівпобудований окупантами залізничний міст – мерія3
фото ілюстративне

Під Маріуполем точним ударом знищений напівпобудований російськими окупантами залізничний міст. Також згоріли цистерни з паливом та інженерний транспорт.

Про це повідомляє НСН з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка в Telegram.

“Вчора ЗСУ прицільним ударом знищили напівпобудований залізничний міст, цистерни з паливом та інженерний транспорт в районі с. Гранітне”, йдеться у повідомленні.

Російські окупанти намагалися збити ракети, якими було атаковано міст, але безуспішно. Крім того, загарбники “засвітили” місцезнаходження нових батарей ППО в Маріупольському районі.

Андрющенко зазначає, що міст був частиною плану росіян з побудову залізниці з РФ до Маріуполя.

Під Маріуполем ЗСУ знищили напівпобудований окупантами залізничний міст – мерія

Під Маріуполем ЗСУ знищили напівпобудований окупантами залізничний міст – мерія1

Під Маріуполем ЗСУ знищили напівпобудований окупантами залізничний міст – мерія2

Ситуація у Маріуполі

Російські війська навесні 2022 року після місяців запеклих боїв захопили Маріуполь та район. Після цього окупанти зробили зі зруйнованого міста свою військову базу.

Згідно з опублікованими у мережі супутниковими знімками, російські окупанти хочуть з’єднати Маріуполь з російськими Ростовом, Таганрогом та іншими великими містами на Донбасі. Вони вже почали будувати дорогу.

Це дозволить загарбникам у майбутньому не використовувати Кримський міст, а переправляти засоби та сили на фронт морем та залізницею.

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