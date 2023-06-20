Окупанти обстріляли житлові квартали Херсона – загинув чоловік

Близько 11 години ранку 20 червня окупанти обстріляли житлові квартали Херсона. Через обстріл загинув чоловік, прокуратура розпочала розслідування.

Про це повідомили Офіс Генпрокурора та глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає НСН.

За даними слідства, близько 11 години ранку росіяни здійснили мінометний обстріл Херсона з тимчасово окупованої території області.

За даними Прокудіна, під російські обстріли потрапили цивільні обʼєкти: домівки, дитсадок, освітній заклад та СТО. Окрім того, під обстріл потрапила бригада швидкої допомоги. Медичні працівники не постраждали.

Внаслідок атаки російських військ по одному з мікрорайонів міста загинув 28-річний цивільний чоловік (за даними ОВА, 27-річний).

Правоохоронці почали досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України) та проводять першочергові заходи для фіксування злочину.

За даними обласної адміністрації, минулої доби, 19 червня, російські окупанти 57 разів обстріляли мирні населені пункти Херсонщини, 5 людей дістали поранення.

Війська рф випустили 275 снарядів з артилерії, мінометів, танків, «Градів» та безпілотників. По Херсону росіяни випустили 28 снарядів: поцілили в адміністративну будівлю, АЗС та територію комунального підприємства. Також російські військові відкрили вогонь по адмінбудівлі у селі Бургунка та житлових кварталах населених пунктів області.

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