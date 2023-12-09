Окупанти обстріляли Куп’янськ – загинули дві жінки, 1 поранений (фото)

Вдень 9 грудня російські окупанти обстріляли Куп’янськ, загинули дві жінки, один поранений.

Про це НСН повідомляє з посиланням на повідомлення голови Харківської ОДА Олега Синєгубова у Telegram.

Внаслідок ворожого обстрілу міста Куп‘янськ загинули 2 жінки 57 та 71 років. 30-річний чоловік отримав поранення. Попередньо, окупанти вдарили із артилерії близько 15:30, йдеться у повідомленні.

Також внаслідок обстрілу пошкоджені приватний будинок, гараж, паркан, літня кухня.

Окупанти обстріляли Куп’янськ. Фото наслідків

Ще новини України: У Херсоні ворожий снаряд влучив у багатоповерхівку (фото, відео)