Окупанти обстріляли Куп’янськ – загинули дві жінки, 1 поранений (фото)

Вдень 9 грудня російські окупанти обстріляли Куп’янськ, загинули дві жінки, один поранений.
Про це НСН повідомляє з посиланням на повідомлення голови Харківської ОДА Олега Синєгубова у Telegram.
Внаслідок ворожого обстрілу міста Куп‘янськ загинули 2 жінки 57 та 71 років. 30-річний чоловік отримав поранення. Попередньо, окупанти вдарили із артилерії близько 15:30, йдеться у повідомленні.
Також внаслідок обстрілу пошкоджені приватний будинок, гараж, паркан, літня кухня.
Окупанти обстріляли Куп’янськ. Фото наслідків
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