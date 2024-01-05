Окупанти обстріляли аграрне підприємство на Херсонщині – загинув чоловік

Російські війська обстріляли аграрне підприємство на Херсонщині. Унаслідок ворожого удару один чоловік загинув, ще один – травмований.
5 січня близько 16:40 росіяни вдарили по селу Інгулець у Дар’ївській громаді Херсонської області.
Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін та місцева прокуратура, передає НСН.
Атаки зазнало аграрне підприємство. Від отриманих поранень загинув 35-річний чоловік. Також травм зазнав 60-річний місцевий житель, йому вже надали медичну допомогу.
Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднано з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).
Ситуація в регіоні
За минулу добу, 4 січня, росіяни здійснили 125 обстрілів, випустивши 639 снарядів з мінометів, артилерії, «градів», танків, авіації та БпЛА, з них — 4 типу Shahed, кажуть в ОВА.
По місту Херсон ворог випустив 31 снаряд.
Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; об’єкти критичної інфраструктури у Херсоні та Херсонському районі; склад гуманітарної допомоги у Бериславському районі. Через російську агресію загинула людина загинула, ще 7 — зазнали поранень.
Окрім того, вдень 5 січня російські війська вкотре обстріляли Херсон. Внаслідок атаки поранень зазнали четверо людей.
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