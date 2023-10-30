Нічний обстріл Херсона одна особа загинула, ще троє отримали поранення

Через нічний обстріл Херсона 30 жовтня загинула жінка, ще три особи зазнали поранення.

Про це інформує НСН з посиланням на начальника Херсонської МВА Романа Мрочка.

Близько опівночі армія рф з тимчасово окупованого лівого берега обстріляла Центральний район міста. Були пошкоджені, зокрема, багатоповерхівки.

“Одна з квартир внаслідок влучання загорілася. Там загинула жінка 85 років. Інша постраждала з опіками та отруєнням продуктами горіння доправлена до лікарні”, йдеться в повідомленні.

Ще двоє поранених – чоловік 68 років та жінка 36 років – ушпиталені у стані середньої тяжкості.

Ситуація на Херсонщині

Напередодні, 29 жовтня, російські війська вкотре вдарили по Херсону з артилерії. Унаслідок цього поранень зазнали двоє людей.

Як повідомляв очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, 29 жовтня вдень окупанти з артилерії обстріляли населений пункт Новоберислав. Травми отримав 46-річний місцевий житель, який під час прильоту знаходився на вулиці.

Пораненого госпіталізували у важкому стані. На жаль, врятувати чоловіка не вдалося. Отримані травми виявилися занадто важкими. Він помер у лікарні.

Прокудін зазначив, що в населених пунктах, де непроста безпекова ситуація, досі залишаються більш як 600 дітей. Він закликав жителів евакуюватися.

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