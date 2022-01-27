Нацгвардієць у Дніпрі застрелив п’ятьох людей, ще п’ятьох поранив. Які мотиви і у якому стані постраждалі

Як раніше повідомляв NNS, 27 січня на території Південного машинобудівного заводу у Дніпрі нацгвардієць Артемій Рябчук розстріляв чотирьох військовослужбовців та одну цивільну жінку, ще п’ятеро людей дістали поранення. Про мотиви такого вчинку повідомила депутатка від “Слуги народу” Юлія Яцик.

Так, за її інформацією, Рябчука цькували на службі.

“Два місяці тому він попередив бійку між солдатами. Повідомив керівництву. Останні не вжили жодних заходів, визнали його “стукачем” та почали з нього знущатися. Він спеціально чекав два місяці, щоб отримати автомат та помститись. Про вчинене не шкодує”, написала Яцик у фейсбуці.

Вона підкреслила, що це “не виправдовує поведінку нацгвардійця”, але може стати підставою притягнути до відповідальності інших службових осіб.

В МВС вже наголосили, що проведуть розслідування щодо того, чи не піддавався він тиску та цькуванню в колективі.

Нагадуємо, Рябчук на відео розповів, як він безпосередньо скоїв злочин.

27 січня він з іншими службовцями Нацгвардії перебував в караулі машинобудівного заводу “Південмаш”.

За його словами, у місці служби була металева скринька, яка повинна замикатися. З неї він дістав автомат. При цьому першими він розстріляв начальника варти та його помічника.

Рябчук також наголосив, що знав про те, що інструктор зв’язується з частиною кожні півгодини, тож він вистрілив і в неї.

Потім нацгвардієць забрав із сейфа споряджені ріжки у кількості, яку зміг унести в рюкзаку. Після цього він вирішив залишити будівлю заводу, проте співробітниця заводу, за його словами, сиділа на прохідній та не хотіла його випускати з території заводу, і він її також розстріляв.

Після цього він все одно не зміг самотужки відчинити двері, тому перерізав колючий дріт та переліз паркан. Потім Рябчук на попутці дістався села.

Слід зазначити, що раніше у ДБР повідомили, що солдат здався сам, повідомивши правоохоронців про своє місцезнаходження.

Про стан потрепілих повідомляє Укрінформ, всі вони знаходяться у лікарні.

“Дівчина, старший солдат. Вона не могла зрозуміти, як це сталося. Найважчий стан. Неможливо передбачити, що буде далі. На виході куля перебила хребет. Стрілянина була з короткої дистанції”, сказав генеральний директор Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко.

Він також зазначив, що зараз важко сказати, чи постраждала ходитиме.

Звати дівчину Жанна, їй 22 роки. У неї проникне вогнепальне поранення черевної порожнини з виходом у спині та переломом хребта. Куля порізала тонкий та товстий кишечник. У черевній порожнині до 3 літрів крові.

Загалом до лікарні імені Мечникова доправили чотирьох із п’яти постраждалих. Окрім Жанни, у лікарні перебувають ще троє військовослужбовців. Один із них також у вкрай тяжкому стані, ще двоє – просто важкі, повідомив Риженко.

“Коли приїхав сюди у приймальне відділення, тут уже було троє з пораненнями живота. У найбільш важкому стані хлопець, його звуть Ігор. 25 років. У нього важке поранення живота. Десь літр крові в черевній порожнині. Його відразу після комп’ютерного томографа взяли в операційну. Він залишається важким і зараз перебуває у відділенні реанімації політравми. Йому надають допомогу, прийшов до тями”, уточнив Риженко.

Другий постраждалий солдат – Владислав, 22 роки. У нього вогнепальний перелом лівого стегна. Стан важкий, але ближчий до середнього. Проведено операцію, вилучено кулю.

І четвертий постраждалий – Денис, 19 років, старший солдат. У нього вогнепальне наскрізне поранення в область сідничного м’яза. Втрата крові невелика.

“Всіх прооперували. З 7-ї ранку. Майже 4 години тривали операції”, зазначив Риженко.

П’ятий потерпілий перебуває у 16-й міській лікарні, у нього поранення грудної клітини, стегна та плеча.

Планується, що завтра близько 50 нацгвардійців приїдуть до лікарні, щоб здати кров для поранених.