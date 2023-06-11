На Запоріжжі партизани підірвали важливий для окупантів залізничний міст

На Запоріжжі у тимчасово окупованій Якимівці партизани підірвали залізничний міст. Російські військові доправляли через нього техніку та боєприпаси.

Про це повідомив полковник ЗСУ Анатолій Штефан, який відомий в мережі під позивними “Штірліц”, у своєму Telegram-каналі, передає НСН.

“В населеному пункті Якимівка ТОТ Запорізької області силами партизанів м. Мелітополь було здійснено підрив залізничного мосту – логістичної артерії, через яку здійснювалось постачання О і ВТ противника з АР Крим на ТОТ Запорізької області”, написав він.

Він подякував “мужнім землякам” за допомогу у звільненні українських земель.

Сьогодні, 11 червня, “Штірліц” також повідомив, що Збройні Сили України успішно “демобілізували” ворожого доцента кафедри мостів та переправ військового інституту Академії ЗС РФ Володимира Бутенка. Той “довоювався” на одному з напрямків фронту в Україні.

Втрати окупантів

Загальні втрати особистого складу армії Російської Федерації станом на 11 червня 2023 року склали близько 215 640 осіб. Тільки за останню добу Сили оброни України ліквідували 980 російських солдат.

Ситуація на фронті станом на ранок 11 червня 2023 року

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Сеньківка Чернігівської області; Нововасилівка, Середина-Буда, Чуйківка, Харківка, Соснівка, Вовківка, Степок, Велика Писарівка, Попівка, Дмитрівка Сумської області, а також Уди, Стариця, Вовчанськ, Бударки, Нестерне та Мала Вовча на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Кислівки та Котлярівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Петро-Іванівка, Новомлинськ, Западне, Масютівка, Кислівка, Табаївка на Харківщині та Новоселівське Луганської області.

На Лиманському напрямку протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки. Завдав авіаційних ударів по населених пунктах Невське, Ямполівка, Зарічне, Лиман, Спірне, Веселе, Роздолівка та Рай-Олександрівка Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Невське і Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Торське, Верхньокам’янське, Спірне і Роздолівка на Донеччині.

На Бахмутському напрямку противник вів наступальні дії у напрямку Білої Гори, успіху не мав. Завдав авіаударів в районах населених пунктів Біла Гора, Диліївка, Торецьк та Нью-Йорк Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів Васюківка, Оріхово-Василівка, Іванівське, Біла Гора, Дружба, Торецьк, Залізне та Північне.

На Авдіївському напрямку противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів в районах Авдіївки та Невельського. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Авдіївка, Водяне, Первомайське та Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі ворожі атаки в районі міста Мар’їнка. Противник завдав авіаційного удару біля Красногорівки. В той же час, ворог здійснив артилерійські обстріли в районах Гострого, Максимільянівки, Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаударів в районах Пречистівки, Золотої Ниви та Великої Новосілки та обстріляв з артилерії Вугледар Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Завдав авіаційних ударів в районах Новопавлівки, Гуляйполя та Оріхова Запорізької області. Здійснив артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів. Серед них Времівка, Новосілка і Новопіль Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Білогір’я, Степове та Кам’янське Запорізької області; Золота Балка, Садове та місто Херсон.

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