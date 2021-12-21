На території школи у Дніпрі знайшли два трупи, тажож там шукають вибухівку (ФОТО 18+)

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два трупи
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У Дніпрі на території НВК №131 виявили два трупи. Це не перший випадок загадкових смертей чоловіків у місті.

Тіла помітив перехожий — він повідомив про знахідку в поліцію, пише Depo.Дніпро з посиланням на “Днепр оперативный”, передає NNS.

два трупи

Загиблі були чоловіками без певного місця проживання.

два трупи

Вони жили довго на вказаному місці біля теплотраси.

два трупи

За попередньою інформацією, в одного з трупів зламані ребра, забій голови та колоті поранення. Криміналісти з’ясовують подробиці.

два трупи

Пізніше надійшло повідомлення про мінування цього навчального закладу. Учнів та персонал евакуювали. Школу перевіряють на наявність небезпечних предметів.

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