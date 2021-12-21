У Дніпрі на території НВК №131 виявили два трупи. Це не перший випадок загадкових смертей чоловіків у місті.

Тіла помітив перехожий — він повідомив про знахідку в поліцію, пише Depo.Дніпро з посиланням на “Днепр оперативный”, передає NNS.

Загиблі були чоловіками без певного місця проживання.

Вони жили довго на вказаному місці біля теплотраси.

За попередньою інформацією, в одного з трупів зламані ребра, забій голови та колоті поранення. Криміналісти з’ясовують подробиці.

Пізніше надійшло повідомлення про мінування цього навчального закладу. Учнів та персонал евакуювали. Школу перевіряють на наявність небезпечних предметів.