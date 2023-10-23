На Рівненщині поліціянтка на смерть збила пішохідку – подробиці

На Рівненщині у місті Здолбунів правоохоронниця за кермом авто наїхала на 58-річну жінку, постраждала згодом померла. Поліція почала службове розслідування.

Як передає НСН, про це повідомили поліція Рівненської області та ДБР.

Інцидент стався ввечері 21 жовтня, поліція отримала повідомлення про нього о 19:40.

30-річна співробітниця поліції Рівненщини, яка була тоді поза службою, їхала в позашляховику Nissan X-Trail. На перехресті вулиць Шевченка та 8 Березня у Здолбунові поліціянтка наїхала на 58-річну місцеву жительку, яка переходила нерегульований пішохідний перехід.

Постраждалу госпіталізували до реанімації. Утім, о 7:30 22 жовтня вона померла.

За результатами огляду, поліціянтка була тверезою. Через те, що в ДТП фігурує працівниця одного з відділень поліції, поліція Рівненщини ініціювала службове розслідування.

За цим фактом розпочато досудове розслідування, яке проводять слідчі теруправління ДБР. Попередня кваліфікація справи: порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України).

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