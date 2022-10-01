У Куп’янському районі Харківської області виявили розстріляну колону цивільних машин. Окупанти вбили щонайменше 20 людей, серед них – 10 дітей.

ОНОВЛЕНО: 24 людини загинули, серед них вагітна жінка і 13 дітей — наслідки обстрілу колони із семи автомобілів окупантами між селищами Курилівка та Піщане, що в Куп’янському районі, уточнив голова Харківської ОВА Синєгубов. За інформацією правоохоронців, обстріл стався 25 вересня близько 9 години ранку. Слідчі дії та огляд місця тривають.

Служба безпеки України повідомила моторошні деталі розстрілу цивільних на Харківщині.

Терористичний акт росії здійснила на початку вересня. Окупанти розстріляли цивільну колону в так званій “сірій зоні” між окупованим Сватовим Луганської області та звільненим Куп’янськом на Харківщині. Щонайменше 20 людей загинуло, серед них – 10 дітей.

Про це розповів в.о. голови СБУ Василь Малюк, повідомляє NNS з посиланням на пресслужбу СБУ.

“Наприкінці вересня рашисти повністю знищили колону з семи автомобілів. Щонайменше 20 людей загинуло, і серед них – 10 дітей. Звірячий напад на цивільних осіб вчинила диверсійно-розвідувальна група окупантів – вони зі стрілецької зброї майже впритул розстріляли шість стареньких легковиків та одну вантажівку “ГАЗель”, заявив Василь Малюк.

Остаточна кількість жертв наразі встановлюється, проводяться відповідні експертизи. Декільком людям вдалося врятуватися з пекла, зараз вони дають свідчення слідчим.

На опублікованих кадрах видно повністю згорілі внаслідок атаки росіян автомобілі, в яких перебували люди. Трупи згорілих мирних українців розкидані. Деякі люди не встигли врятуватися та були вбиті росіянами прямо в авто.

“Наразі встановлюються особи убитих росіянами громадян, триває всебічне документування та збір доказів цього злочину для Міжнародного кримінального суду. Також СБУ робить все можливе для встановлення осіб, причетних до вбивства мирних громадян”, наголосили в СБУ.

Співробітники Служби безпеки розслідують цей воєнний злочин за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством) Кримінального кодексу України.