На Харківщині готують примусову евакуацію сімей з дітьми із 10 населених пунктів

На Харківщині планують провести примусову евакуацію в трьох прифронтових громадах, де досі проживають 275 дітей. За законом, дитину можуть евакуювати тільки у супроводі принаймні одного з батьків або іншого опікуна.

Про це заявив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у етері телемарафону, передає НСН.

Йдеться про 10 населених пунктів Куп’янської, Кіндрашівської та Курилівської громад.

За словами Синєгубова, також рекомендують евакуюватися цивільному населенню, передусім родинам із дітьми, з Борівської громади. Зараз там проживають 8900 людей, серед них — 844 дитини.

«Ворог продовжує обстріли цивільного населення прифронтових громад Харківщини. Унаслідок російського терору гинуть та зазнають поранень мирні мешканці, зокрема діти. Задля збереження життя та здоров’я людей закликаємо громадян до евакуації з небезпечних територій», наголосив очільник Харківської ОВА.

Як евакуюватися?

Для евакуації цивільні жителі можуть звертатися до Єдиного координаційного гуманітарного центру за номером: 0 800 339 291. Дзвінки безплатні та приймаються цілодобово.

Також щоденно з 09:00 до 16:00 діє гаряча лінія Куп’янської МВА для жителів громади: +38 098 941 23 00.

Як зазначив Синєгубов, усі евакуйовані з небезпечних районів будуть забезпечені житлом, матимуть підтримку та повний супровід від міжнародних гуманітарних організацій.

Зокрема, якщо громадяни будуть виїжджати за межі області, то отримають одноразові виплати. Крім того, за бажання буде організована евакуація в західні області України.

На Харківщині готують примусову евакуацію сімей з дітьми. Відео

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