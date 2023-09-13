На Харківщині викрили ферму, де незаконно працювали 20 дітей (фото)

20 дітей з Рівненської області віком від 13 до 17 років незаконно працювали на фермі на Харківщині у Красноградському районі.

Про це НСН повідомляє з посиланням на прокуратуру і поліцію Харківської області.

Слідство встановило, що діти наприкінці липня без супроводу батьків приїхали до селища Дружба.

Підлітки розповіли поліції, що отримували гроші за збір ягід.

Жили працівники за трьома різними адресами у будівлях «барачного» типу. При огляді поліціянти задокументували неналежний та антисанітарний стан кімнат.

Неповнолітніх оглянули медичні працівники та передали до органу опіки та піклування.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 172 Кримінального кодексу України — грубе порушення законодавства про працю. Санкція статті передбачає покарання у вигляді виправних робіт на строк до 2 років або до 6 місяців арешту.

Наразі поліція встановлює всі обставини злочину.

Чи можна використовувати працю неповнолітніх?

Згідно зі ст. 188 Кодексу законів про працю, на роботу не можуть прийняти людину молодше 16 років.

Однак, як виняток, за згодою одного з батьків або опікуна, роботодавець може працевлаштувати неповнолітнього, який досяг 13 років. Це повинна бути легка робота, що не завдає шкоди здоров’ю і не порушує процес навчання.

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