Розвідники Збройних сил України під час вивчення маршруту просування вглиб Херсонщини знищили групу російських десантників і заволоділи їхньою зброєю та засобами зв’язку.

Про це в ніч на 11 червня повідомило оперативне командування «Південь», передає NNS.

«У ході вивчення маршруту просування вглиб окупованої Херсонщини, наша розвідувальна група знищила групу рашистських десантників, заволодівши їхньою зброєю та засобами зв’язку», йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ворог продовжує вести бойові дії на зайнятому рубежі оборони. Окупанти не мають успіху в просуванні на суходолі, тому «випробовують міць» українських позицій гелікоптерними ударами з повітря.

Ударом у відповідь українські гвинтокрили Мі-8 завдали удару по скупченню російських окупантів на Херсонщині, а винищувачі Су-27 – по складу боєприпасів та скупченню ворожої техніки на Миколаївщині.

Упродовж 10 червня на південному фронті знищили 39 окупантів та щонайменше 11 одиниць російської техніки:

танк Т-62;

4 броньовані і 3 вантажні автівки;

автоматизований комплекс радіоелектронної боротьби «Борисоглебськ-2»;

2 гаубиці «Мста-Б».

Крім того, як зазначили в ОК, ЗСУ знищили польовий склад боєприпасів російських окупантів у районі Давидового Броду.

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