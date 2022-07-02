Російські окупанти у Балаклеї Харківської області призначили “заступником мера” учасника шоу “Україна має талант”.

Про це NNS дізнався з повідомлення Суспільного.

Орки поширили в мережі відео з приміщення Балаклійської міської ради. На ньому самопроголошений окупантами “заступник міського голови” Сергій Агарков зірвав табличку з іменем голови Ізюмської райдержадміністрації Степана Масельського.

Разом з Агарковим у цьому брав участь колишній харків’янин Сергій Моїсеєв, керівник проросійської організації, який після перемоги Революції Гідності в Україні втік до рф.

На відео окупантів та колаборантів Моїсеєв розповідає про “перше засідання адміністрації Балаклії” та “призначення мера Балаклії та його заступника” — Сергія Агаркова. Колаборант радіє “посаді” та публічно зрізає табличку з іменем голови Ізюмської РДА Степана Масельського.

Сергій Агарков відомий антиукраїнською позицією з 2014 року, був керівником організації “Союз народної єдності” та один з авторів сепаратистського проєкту “Дорожня карта Новоросії”. До подій 2014-го він виступав на шоу “Україна має талант” — бив себе сокирою в живіт та пхав цвяхи до носа. Втік з Харкова до росії.

У коментарі Суспільному Степан Масельський сказав, що не бачив відео із захопленої Балаклійської міськради і бажання переглядати записи окупантів, колаборантів та зрадників не має. Щодо таблички запевнив: “Повірте, повісимо назад”.

Степан Масельський виїхав з тимчасово окупованої території та займається, зокрема, доправленням на Ізюмщину гуманітарної допомоги.

Війська рф захопили Балаклію на початку березня. Міський голова Іван Столбовий, за інформацією голови Харківської ОВА, пішов на співпрацю з росіянами, а потім покинув місто — виїхав до росії. Столбового підозрюють у державній зраді.