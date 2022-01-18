На Дніпропетровщині у супермаркеті покинули немовля: що кажуть у поліції

В одному з населених пунктів Дніпропетровської області в супермаркеті знайшли немовля, а при ньому записку, що дитина покинута.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “Наше місто“.

Подія сталася 15 січня, йдеться у дописі на сторінці у Фейсбук одного із благодійних фондів Дніпра. До нього також прикріплене фото недоношеного немовля у лікарні з реквізитами, куди відправляти допомогу.

Журналісти видання попросили прокоментувати цю інформацію у поліцію та лікарнях Дніпра, які спеціалізуються на виходженні малюків.

У Дніпровському відділі поліції їм розповіли, що поки що інформації про покинутих дітей до них не надходило.

“Якщо таке відбувається, то медзаклади нас обов’язково інформують. Поки що інформації про дитину з супермаркету не надходило”, прокоментували в поліції.

“Наше місто” також зв’язаось із обласною лікарнею у Дніпрі. Там про покинуте немовля нічого не чули. І зробили запит до департаменту охорони здоров’я, щоб з’ясувати, чи не привозили дітей, знайдених у супермаркеті, до міських лікарень.

Крім того, журналісти намагались дізнатися подробиці і у голови фонду – через соцмережі та за номером телефону. І теж – безрезультатно.

“Тому поки що в цьому питанні стільки невідомих моментів, ми не публікуватимемо ні реквізити для допомоги, ні назву фонду. Можливо, сторінку зламали шахраї або йдеться про іншу область. Але на Дніпропетровщині покинутих у супермаркеті дітей не знаходили”, зазначає видання.

Викрали та закопали у погребі: на Запоріжжі знайшли тіло зниклого хлопчика