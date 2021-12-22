Молодики і дівчина жорстоко вбили двох безхатченків біля школи у Дніпрі: подробиці

За скоєння подвійного вбивства поліцейські затримали трьох жителів Дніпра – молодики і дівчина жорстоко вбили двох безхатченків біля школи у Дніпрі.

Як повідомляв NNS, 21 грудня на території школи у Дніпрі знайшли два трупи чоловіків без певного місця проживання.

Наразі стали відомі подробиці моторошної історії, їх повідомила поліція Дніпропетровської області.

Як з’ясували правоохоронці, між потерпілими і затриманими виник конфлікт, внаслідок якого двоє безхатченків отримали смертельні тілесні ушкодження.

Повідомлення про злочин надійшло до поліції 21 грудня близько 9:00. За словами заявника, біля теплових труб по вулиці Терещенківській в Амур-Нижньодніпровському районі Дніпра були виявлені тіла двох чоловіків.

Працівники відділення поліції встановили, що подвійне вбивство сталося 21 грудня близько 2-ї ночі.

Між двома безхатченками й трьома місцевими жителями виникла сварка, внаслідок якої потерпілі отримали численні ножові поранення тіла та травми голови.

Цього ж дня правоохоронці розшукали двох чоловіків 1994 та 2002 років народження і 29-річну жінку, причетних до злочину. Їх затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

“Під час обшуку за місцем мешкання одного із затриманих правоохоронці вилучили ніж, який може бути знаряддям злочину”, інформує поліція.

За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за п. 1 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про вручення повідомлення про підозру. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі. Триває слідство.