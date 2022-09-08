Активіст опублікував відповіді, які надали Міноборони та ЗСУ на запит щодо посад Корбана.

Як стало відомо, позбавлений громадянства Геннадій Корбан не проходить військову службу в Міністерстві оборони України і не призивався на керівні посади в Збройні Сили України.

Про це написав у Facebook керівник громадської організації “Антикорупційна платформа “Дніпро без корупції” Денис Розов, передає NNS.

“Вже деякий час угруповання “Корбан-Філатов” не можуть пережити цілком законного позбавлення громадянства Г. Корбана.Вони не гребують нічим, щоб повернути Корбана в країну і продовжити доїти нас з вами та наше місто. Основною причиною повернення Корбана в країну вони називають “видатну долю” Геннадія Олеговича в координації оборони нашого міста та всієї області. Оскільки офіційної інформації, що їх підтверджує, немає, я вирішив скористатися законом України і як, голова громадської організації “Антикорупційна платформа “Дніпро без корупції” звернувся до народного депутата Микити Потураєва, щоб зробити депутатський запит”, пояснює Денис Розов.

Активіст опублікував відповіді Міноборони України, Командування Сил ТРО ЗСУ і керівника Дніпропетровської обласної військової адміністрації, згідно з якими Геннадій Корбан не проходить військову службу.

“Тепер всі можуть ознайомитися з офіційними відповідями Міністерства оборони України, Командування Сил територіальної оборони ЗСУ, а також голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації з цього приводу. Відповіді однозначні. Висновки можете зробити самі”, підбив підсумок Денис Розов.

21 липня народний депутат Сергій Власенко опублікував копію указу президента України про позбавлення громадянства десяти осіб, серед яких – Геннадій Корбан, Ігор Коломойський і Вадим Рабінович. Причиною названо, що вони мають паспорти іноземних держав, що не передбачено українським законодавством. 22 липня Корбана не пустили в Україну з Польщі.