Криворізький напрямок: росіяни у формі ЗСУ намагалися захопити спостережний пункт

Росіяни, переодягнені в форму ЗСУ, намагалися атакувати в напрямку Кривого Рогу.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”, передає NNS.

У вівторок, 24 травня, на північному сході Миколаївської області, на Криворізькому напрямку відбулось бойове зіткнення нашого підрозділу із специфічною групою ворожих сил.

“Противник за підтримки двох бойових броньованих машин “Тигр” під прикриттям мінометного вогню намагався захопити український спостережний пост. При цьому, на рашистах був військовий однострій Збройних сил України”, йдеться у повідомленні.

Атаку було відбито. Втрати ворога під час спроби захоплення посту становить 4 особи.

Як повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко, у ніч проти 25 травня російські окупанти завдали трьох ракетних ударів по Кривому Рогу. Поцілили у промислове підприємство. У результаті воно повністю зруйновано.

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