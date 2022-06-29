Кременчуцький ТЦ після ракетного удару: супутникові знімки

З’явилися супутникові знімки, на яких видно, як виглядає кременчуцький ТЦ після ракетного удару.

Про це повідомляє Sky News, з посиланням на НВ передає NNS.

На знімках видно, що ТЦ у Кременчуці сильно зруйновано. Після пожежі, яка виникла внаслідок ракетного удару, від будівлі залишилася лише металева конструкція.

Пошкодження також можна побачити на промисловому майданчику у Кременчуці. Частина даху будівлі відсутня, а деякі менші конструкції повністю зруйновані.

Ракета впала всього за 50 метрів від людей, які відпочивали в парку в цей час.

Нагадуэмо, 27 червня росія завдала ракетного удару по торговому центру Амстор у місті Кременчук Полтавської області. За словами президента Володимира Зеленського, на той момент у торговому центрі могли перебувати близько 1000 осіб.

Площа пожежі внаслідок російського авіаудару становила 10 тис. 300 кв. м. Понад 20 людей загинули, 59 дістали поранення, ще близько 40 вважають зниклими без вісті.

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