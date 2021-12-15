“Корова з дійками” – жінки у магазині посварились через поліетиленовий пакет (відео)

У Харківській області в магазині розгорівся скандал через поліетиленовий пакет. Жінка у продуктовому обурилась через ціну пакету. Натомість продавчиня запропонувала оригінальний варіант вирішення ситуації.

Про це з посиланням на телеграм-канал “Типовий Харків” передає 24 канал, інформує NNS.

Інцидент стався у Посаді, що на Харківщині. Дівчина прийшла купити кілограм цукру, але не хотіла платити за пакетик. Він коштував в магазині 2 гривні.

Продавчиня запропонувала альтернативу

Так, продавчиня запропонувала жінці “безкоштовний” пакет. Вона насипала цукор у поліетиленову рукавичку. Покупчиня зауважила, що у такому пакеті цукор не братиме.

“Я вам на корову схожа?”, обурилась дівчина.

На що продавчиня назвала її “коровою з дійками”.

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Обмеження щодо поліетиленових пакетів:

З 10 грудня в Україні діють норми, які стосуються обмеження обігу надтонких і тонких пластикових пакетів – зі стінками товщиною до 15 мікрометрів. Тепер такі пакети заборонено розповсюджувати безкоштовно.

Винятком є пластикові пакети, обмежені величиною 225 на 345 на 450 міліметрів, що використовуються для м’яса, риби та продуктів з них, а також сипучих продуктів, для яких пакет є первинним пакуванням. Їх ще можна використовувати до 1 січня 2023 року.

Тим, хто безкоштовно розповсюджує такі пакети, доведеться платити штраф: від 1 700 до 3 400 гривень. Повторне порушення “коштуватиме” від 3 400 до 8 500 гривень.

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Фото: скриншот з відео “Типовий Харків”