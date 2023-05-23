Компанія з Волині постачала до рф комплектуючі для виробництва підводних човнів (фото, аудіо)

Компанія з Волині постачала в росію стратегічно важливу продукцію, яка використовується для виробництва важкої техніки, у тому числі підводних човнів.

Про це НСН інформує з посиланням на пресслужбу СБУ.

За даними СБУ, до організації оборудки причетний керівник однієї з волинських компаній, яка виготовляє високотехнологічні вироби для опорно-поворотних механізмів.

Саме ці рідкісні вироби фігуранти продавали до країни-агресора.

«Для маскування незаконної діяльності зловмисники задіяли афілійовану фірму на території однієї з європейських країн. Зафіксовано, що керівник цієї фірми співпрацює з терористичними організаціями «л/днр», йдеться у повідомленні.

За схемою, іноземна комерційна структура закуповувала продукцію українського заводу нібито для своїх потреб, а потім переправляла її кінцевим замовникам в росію.

СБУ з’ясувала, що з початку повномасштабного вторгнення ділки нелегально «експортували» майже 200 тис. одиниць критично важливих виробів.

Під час обшуків на виробництві та у помешканнях фігурантів було виявлено комп’ютерну техніку, мобільні телефони і документи із доказами незаконної діяльності, а також гроші, одержані злочинним шляхом.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими Служби безпеки за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (пособництво провадженню господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором), тривають комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Зокрема, планується повідомлення про підозру керівнику волинського підприємства-виробника.

Компанія з Волині постачала до рф комплектуючі для виробництва важкої техніки. Аудіозапис

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