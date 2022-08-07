Херсонського зрадника Сальдо могли отруїти – підозрюють кухаря та покоївку

Херсонського зрадника Володимира Сальдо могли отруїти кухар та покоївка. У нього виявлені симптоми отруєння.

Як передає NNS, про це пише російський Telegram-канал Baza з посиланням на джерела.

Як пише Baza, 3 серпня Сальдо стало погано – у нього спостерігалося помутніння свідомості, заніміння кінчиків пальців, знепритомнення. Це нібито сталося після прийому їжі, яку приготував новий кухар.

З’ясувалося, що кухаря (чоловік це чи жінка, достеменно невідомо) напередодні перед ймовірним отруєнням привела покоївка Сальдо.

Як пише канал, місцеві лікарі зробили зраднику кардіограму та КТ, виключивши інфаркт та інсульт, потім взяли сечу та кров на аналізи, опечатали їх та переправили разом із ним до кордону з Кримом. Там на Сальдо чекала машина швидкої допомоги. Його доправили до лікарні ім. Семашка у Сімферополі, де ввели у стан медикаментозної коми. Через деякий час Сальдо спецбортом доставили у Москву.

“Зараз він лежить у токсикологічній реанімації з діагнозом – отруєння невідомою речовиною. Чим саме (можливо!) було отруєно Сальдо, покажуть результати аналізів, вони стануть відомі лікарям протягом кількох днів. А ось що виявила перевірка кухаря та покоївки, і чи є інші підозрювані (наприклад, серед охоронців), наразі невідомо”, пише канал.

Водночас, “заступник” зрадника Сальдо Кирило Стремоусов заперечує отруєння і медикаментозну кому у Сальдо.

“Не було жодних спроб його вбити. Він постійно під охороною перебуває. Володимир Васильович у нормальному стані. Людина у віці. П’ять місяців нон-стоп під кулями та “Градами”. Людина просто перевтомилася. Діагноз – втома”, заявив Стремоусов.

Раніше повідомлялося, що “голова” окупаційної “адміністрації” Херсонської області Володимир Сальдо перебуває у медикаментозній комі.

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