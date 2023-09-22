Катування у військкоматі на Львівщині одному з підозрюваних обрали запобіжний захід

Катування у військкоматі на Львівщині: Личаківський районний суд Львова обрав запобіжний захід одному з працівників Самбірського ТЦК.

Про це НСН повідомляє з посиланням на Державне бюро розслідувань.

21 вересня Личаківський районний суд Львова обрав запобіжний захід цілодобовий домашній арешт для заступника начальника одного з відділів Самбірського районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, що на Львівщині, який разом з іншим військовослужбовцем цього центру підозрюється у незаконному позбавленні волі та катуванні двох громадян. Засідання щодо іншого фігуранта побиття ще триває, йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що працівники ДБР подали клопотання про обрання для обох підозрюваних запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Нагадаємо, як встановило слідство, заступник начальника одного з відділів Самбірського РТЦК та СП, а також військовослужбовець-водій цього відділу більше тижня утримували в приміщенні центру двох чоловіків, намагаючись примусити їх «добровільно» пройти військово-лікарську комісію для подальшої мобілізації.

19 вересня 2023 року під «наглядом» керівника військовий-водій побив обох громадян. ДБР одразу ж розпочало розслідування.

20 вересня обом військовослужбовцям повідомили про підозруу незаконному позбавлені волі та катуванні, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127 КК України).

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