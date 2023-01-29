На Хмельниччині трагічно загинуло подружжя прикордонників Бердянського загону. Чоловік та жінка їхали з фронту, щоб побачити свого сина, який з Бердянська евакуювався у Хмельницьку область.

Про це повідомляє НСН з посиланням на Державну прикордонну службу.

Полковник Доценко Олександр та підполковниця Доценко Неля служили на півдні у складі Сил оборони. Після початку повномасштабного вторгнення чоловік та дружина захищали Україну на півдні нашої держави.

“Олександр організовував та здійснював оперативно-розшукову діяльність, а Неля тривалий час була речницею Луганського прикордонного загону й інформувала щодо обстановки на лінії розмежування й кордоні з країною-агресором. Після повномасштабного вторгнення пара несла службу на південному напрямку у складі Сил оборони”, йдеться у повідомленні.

У Бердянському прикордонному загоні уточнили, що пара взяла короткотермінову відпустку, щоб зустрітись із 13-річним сином.

“Олександр та Неля взяли короткотермінову відпустку, щоб зустрітися з 13-річним сином, який через війну евакуювався з Бердянська до бабусі – матері Нелі. Ця зустріч виявилася останньою”, йдеться у повідомленні.

Як повідомляло ДСНС у Хмельницькій області, в неділю, 29 січня, внаслідок зіткнення вантажівки та легковика загинули дві людини.

Відомо, що вантажівка MAN та легковик Volkswagen Touran зіткнулися на автодорозі Е-50 поблизу села Качуринці Війтовецької тергромади Хмельницького району. В результаті аварії загинули 40-річний водій та 37-річна пасажирка легковика Volkswagen. Крім цього, 26-річного водія вантажівки госпіталізували до Волочиської багатопрофільної лікарні.

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