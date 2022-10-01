Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, скільки російських військових потрапили у “лиманський котел” на луганському напрямку.

Як передає NNS, про це він написав на своєму Telegram-каналі.

За його словами, наразі в Лимані, який, за прогнозами аналітиків, Сили оборону можуть звільнити протягом наступних 72 годин, в оперативному оточенні ЗСУ перебуває понад 5 тисяч російських військових.

“Станом на ранок 1 жовтня: військові рф, що базуються в Лимані, звернулися до свого керівництва із проханням вийти, але отримали відмову. В оточенні понад 5 тисяч військових рф”, йдеться у повідомленні.

Зараз в окупантів є лише два ймовірні варіанти дій: або прорвати позиції ЗСУ, або здатися в полон.

“Майже всі шляхи відходу чи підвозу боєприпасів перекриті”, підсумував Гайдай.

Нагадаємо, 30 вересня речник Східного угруповання військ Сергій Череватий повідомив, що операція з оточення російського угруповання біля Лиману на Донеччині перебуває “на етапі завершення”. При цьому у Генштабі поки відмовились офіційно називати населені пункти, контроль над якими відновили наші військові.