Олександр Самойленко, очільник Херсонської обласної ради, розкрив подробиці держзради, яка призвела до швидкої окупації Херсонщини.

За словами чиновника, росіяни скористалися працівником СБУ, якого попередньо “завербували”.

Про це Самойленко розповів в інтерв’ю “Укрінформу”, передає NNS.

Подробиці держзради

– Від багатьох жителів області та й поза її межами часто звучать запитання: “Чому ворог так швидко окупував Херсонщину? Чому виявилися не готовими?”. Чи є у вас якісь власні пояснення цьому?

– Я не військовий і не представник спецслужб, тому не можу дати повну оцінку. Але, на мій погляд, ворог чітко знав, де знаходяться всі мінні поля, він бив по КПВВ біля Криму та місцях дислокації прикордонних військ і рухався чітко по дорогах. Він не їхав полями. Тому розповіді про те, що наші мінні поля не спрацювали чи були розміновані, не відповідають дійсності. Усі ті тисячі мін залишаються встановленими. І чекають свого часу – може коли ворог відходитиме, вони якраз і спрацюють.

Стосовно мосту через Дніпро біля Херсона, то є версія, що працівника спецслужб, який мав би його підірвати, було вбито снайпером чи кимось іншим. При цьому той міст було складно підривати через його особливу конструкцію. Щодо невеличких мостів, то вони підривалися.

– А щодо мостів із Криму?

– Як вже було сказано, я – не представник Міноборони, а тому мені важко це коментувати. Але я впевнений, що всі ті заходи, які планувалися, вони відбулися.

Зараз ми вже також знаємо про затримання помічника начальника Херсонського УСБУ – начальника Антитерористичного центру Ігоря Садохіна, який працював на ворога. Вважається, що саме він видав ворогу сітку мінних полів і координував дії російської авіації, коли супроводжував колону херсонського СБУ в евакуацію. Його було затримано ще в березні. І після проведеної перевірки, так розумію, Президент України звільнив із посади і керівника СБУ у Херсонській області Сергія Криворучка та позбавив його генеральського звання. Там зараз також працюють правоохоронці.

Про територіальну оборону

– Чи була в Херсонській області територіальна оборона на момент повномасштабного російського вторгнення?

– Вона була на стадії створення і тому активних функцій у перші дні війни не змогла виконати. Ті будівлі, які громади передали для облаштування пунктів територіальної оборони, ще не було підготовлено для розміщення підрозділів. Тому, відверто кажучи, територіальна оборона була не зовсім готовою.

Водночас ті кілька днів, коли підрозділи Збройних Сил України в області стримували наступ ворога, дали змогу згрупуватися територіальній обороні у Миколаївській області та в інших сусідніх регіонах.

Колаборанти серед депутатів

– Якими були у перші дні вторгнення інструкції депутатам обласної ради, як їм треба було діяти – виїжджати, лишатися?

– Згідно з інструкцією, перші особи органів державної влади чи місцевого самоврядування повинні виїхати з місць постійної дислокації під час окупації. Водночас у нас відбулася реформа децентралізації і значно підвищився рівень функціоналу місцевих громад – керівники громад стали реальними господарями на своїй території. ОДА виступала лише як координатор з боку держави, а обласна рада займалася більше координацією дій місцевого самоврядування, налагодженням зв’язків між громадами тощо.

На цьому тлі було прийнято рішення, яке було підтверджено і Офісом Президента, і Верховною Радою, що голови громад, які мають змогу виконувати свої функціональні обов’язки, можуть залишатися до того часу, поки на них не намагаються впливати. Так, міський голова Херсона виконував свої обов’язки, якщо не помиляюся, понад 60 діб, міський голова Олешок – 45 діб, і так було по кожній громаді, де спочатку не спостерігалося тиску окупантів.

Росіяни сподівалися, що захоплять відразу Київ і не відповідатимуть за інфраструктуру, соціальну сферу тощо. Тому спочатку вони намагалися уникати спілкування з місцевими, лишали прапор України. Той же триколор почав з’являтися на будівлях десь після 35-40 днів окупації, коли загарбники вже зрозуміли, що не зможуть захопити всю територію України і будуть змушені самі дивитися за всією інфраструктурою. Не знайшовши співпраці з виконкомами на місцях, вони почали шукати цих колаборантів і ставити їх “керівниками громад” та якихось “управлінь” і “адміністрацій”.

– Чим зараз займаються депутати облради? Можливо, є ті, хто пішли зі зброєю в руках захищати рідну землю у лавах ЗСУ? Є депутати, які стали колаборантами?

– Депутат Сергій Хлань, колишній нардеп, доєднався до територіальної оборони (і став радником голови Херсонської обласної військової адміністрації – ред.). Але більшість депутатів облради займаються волонтерством.

На жаль, є у нас і кілька представників, які пішли на колаборацію з ворогом. Той же Віталій Булюк, який став “заступником голови” призначеної окупантами “військово-цивільної адміністрації”.

Також є представники аграрної сфери, які пішли на співпрацю з ворогом. Ступінь їх злочину нехай вирішують правоохоронні органи та судова система.

– Скільки їх всього? Давайте всіх назвемо.

– Віталій Булюк, Едуард Репілевський…Всього їх близько восьми осіб. Але давайте не будемо називати прізвища. По цих двох я точно знаю, що вже є підозри, а щодо інших – раптом підозри немає, то щоб не обмовити людину.

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