На окупованій частині Луганської області під вогонь підрозділів Збройних сил України потрапив ешелон із свіжомобілізованими росіянами.

Як передає NNS, про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, стосовно фронту необхідно орієнтуватися на ситуацію в Лимані, “після успіхів там отримаємо й результати на Луганщині”.

“В тилу ворога за останні тижні трапилося багато “бавовни”, у тому числі постраждав і ешелон із свіжомобілізованими росіянами“, зазначив Гайдай.

Також, за його даними, окупанти мобілізують медиків у польові госпіталі, бо велику кількість поранених просто не встигають довезти до стаціонарних лікарень.

Упродовж 27 вересня авіація Сил оборони України завдала 17 ударів по ворогу. Підтверджено ураження 14 районів зосередження живої сили і військової техніки, 3 опорних пунктів та 7 позицій зенітних ракетних комплексів. Крім того, за добу, українські підрозділи протиповітряної оборони знищили літак, 6 БпЛА та керовану авіаційну ракету Х-59 ворога.

Ракетні війська і артилерія уразили 12 районів зосередження живої сили та техніки противника, 4 склади з боєприпасами, позиції засобів протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби, зокрема, автоматизовану станцію перешкод «Житель».

За поточну добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки в районах населених пунктів Зайцеве, Майорськ, Залізне, Миколаївка Друга, Первомайське, Побєда, Новомихайлівка та Безіменне.

Росіяни обстріляли наступні населені пункти:

на Краматорському напрямку: Рідкодуб, Катеринівка, Старий Караван, Голубі Озера, Верхньокам’янське, Дворічне, Дронівка, Закітне, Міньківка;

на Бахмутському напрямку: Спірне, Сіверськ, Серебрянка, Нью-Йорк, Бахмутське, Весела Долина, Яковлівка, Білогорівка, Роздолівка, Бахмут, Соледар, Нью-Йорк.

Нагадуємо, 21 вересня президент росії володимир путін оголосив про мобілізацію російських військовослужбовців, що перебувають у запасі. Міністр оборони рф сергій шойгу тоді заявив, що мобілізувати планують близько 300 тис. осіб.

За офіційною версією, призову на військову службу підлягатимуть тільки ті громадяни, які перебувають у запасі і, перш за все, ті, хто проходив службу в лавах Збройних сил рф, має певні військово-облікові спеціальності і відповідний досвід.

Разом з тим вже відомо про масу випадків, коли мобілізовані громадяни рф не можуть служити навіть за станом здоров’я. Наприклад, у Свердловській області мобілізували погано чуючого, сліпого на одне око і онкохворого 59-річного хірурга.

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