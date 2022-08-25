Енергодар через обстріли окупантів залишився без світла і води

Через дії російської армії окупований Енергодар залишився без світла і води.

Про це повідомив законний мер міста Дмитро Орлов, передає NNS.

Наразі влада з’ясовує наскільки критична ситуація та чи можна її виправити найближчим часом.

«Енергодар вчергове опинився на межі гуманітарної катастрофи! Сьогодні внаслідок ворожих обстрілів місто повністю залишилося без світла та води! Зараз з’ясовуємо, наскільки критична ситуація та чи можна її виправити найближчим часом»,повідомив Орлов.

Місцеві ЗМІ раніше писали, що окупанти сьогодні спеціально підпалили ліс на околицях Енергодару. Після цього сталося коротке замикання і місто знеструмилося.

Тим часом російські «РИА Новости» з посиланням на окупаційну владу повідомляють, що Мелітополь, Херсон та деякі населені пункти Херсонської області знеструмлені.