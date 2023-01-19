У Києві вранці 19 січня, у свято Водохреща, з’явилась яскрава веселка, рідкісне для зими явище назвали добрим знаком.

Веселку взимку можна побачити дуже рідко, передає НСН.

Містяни публікують фото і відео райдуги у соцмеражах. Більшість з них зазначила, що це хороший знак для України.

Навіть священик ПЦУ Євстратій Зоря на своїй сторінці у соцмережі Facebook написав: «веселка над українською Лаврою – знак Божого благословення у свято Богоявлення!».

Подібні переконання щодо зимової райдуги мали й давні пращури українців. Наші предки були певні, що ті, хто взимку побачить веселку, матиме щастя весь наступний рік. Також за допомогою цього явища люди раніше передбачали погоду. Вважається, якщо веселку побачили у сонячний, але морозний день, то у наступні кілька тижнів слід очікувати приходу холоду.

Веселкою милувалися жителі багатьох районів Києва. Вона знаходилася досить високо у небі, але завдяки окремим ракурсам дехто із фотографів зробив по-справжньому круті кадри.

Веселка, також райдуга – атмосферне оптичне явище, що являє собою одну, дві чи декілька спектральних дуг (або кіл, якщо дивитися з повітря), що спостерігаються на тлі хмари, якщо вона розташована проти Сонця. Червоний колір спектру ми бачимо з зовнішнього боку первинної веселки, а фіолетовий — із внутрішнього.

Веселка пов’язана з заломленням і відбиттям (деякою мірою і з дифракцією) сонячного світла у водяних краплях, зважених у повітрі.