Двоє п’яних у рясі збирали “пожертвування”. Відео потрапило до мережі

У Чернівцях на Соборній площі розгулювали п’яні чоловіки в одязі послушників монастиря та збирали “пожертвування”.

Відео з горе-“послушниками” виклали у мережу Чернівці.online, передає NNS.

На ролику видно, як двоє чоловіків із відром, Біблією та кропилом крокують вулицею. Обидва ледве трималися на ногах. На запитання, звідки вони і в якій церкві служать, чоловіки назвалися “послушниками” монастиря у Старій Жадовій.

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За словами чоловіків, настоятеля храму звати “Іван Костянтинович”. Він нібито благословив їх на збирання пожертв для монастиря.

У той же час, герої відео не змогли відповісти, чому випили зайвого. Обидва охоче демонстрували Біблію та кропило для святої води.

Як додає УНІАН, у селі Стара Жадова немає монастиря. Проте там розташований храм Різдва Пресвятої Богородиці УПЦ.

Відео миттєво поширилося у соцмережах. Коментатори розділилися: одні вважають дії “послушників” великим гріхом, інші з гумором реагують на витівку двох чоловіків.

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