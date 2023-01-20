18 січня, коли трапилась авіакатастрофа у Броварах під Києвом, президент Володимир Зеленський мав зібрати Ставку верховного головнокомандувача. Її перенесли через цю жахливу трагедію, яка забрала життя керівництва Міністерства внутрішніх справ, дитини й призвела до поранень десятків людей.

Зокрема, глава МВС Денис Монастирський збирався вийти на зв’язок із учасниками засідання із Полтави.

Про це розповів секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов в ефірі телемарафону 19 січня, передає НСН.

“Зараз іде слідство, з’ясовуються всі обставини цієї жахливої катастрофи. Можу сказати, що президент країни вчора мав збирати Ставку верховного головнокомандувача, на 10:00. Зазвичай, ми це ніколи не афішуємо. Міністр внутрішніх справ мав вийти з Полтави на 10-ту годину на цю Ставку”, зазначив він.

Політик додав, що останнє смс-повідомлення отримав від Монастирського о 08:07 – і буквально через лічені хвилини трапилася жахлива катастрофа. Данілов не уточнив, що саме було в повідомленні від глави МВС.

За його словами, засідання Ставки перенесли з середи на четвер, у ньому брали участь усі очільники обласних військових адміністрацій.

Секретар РНБО не став відповідати на запитання, чи могла бути країна-агресор Росія причетною до падіння вертольота ДСНС із керівництвом українського МВС на борту.

“Обов’язково з’ясуємо всі обставини”, пообіцяв він.

Також закликав до остаточних висновків не робити тлумачень, що і чому трапилося, не будувати здогадів.

“Відповідь ми обов’язково отримаємо, що трапилося тим ранком над Броварами і чому”, запевнив Данілов.

Нагадаємо: вертоліт ДСНС розбився поруч із дитячим садком та житловим будинком на Київщині у Броварах 18 січня. У катастрофі загинули міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його заступник Євген Єнін та державний секретар МВС Юрій Лубкович.

Вони з колегами летіли у відрядження. Монастирський разом із іншими представниками керівництва міністерства мав намір відвідати одну з гарячих точок, де зараз тривають бойові дії.

Всього на борту гвинтокрила перебувало 10 осіб.

Джерело: Обозреватель

Йшли з мамою в садок і загинули: що відомо про жертви падіння гвинтокрила в Броварах