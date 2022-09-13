У Харківській області російським окупантам вдалося «зачепитися» за річку Оскол поблизу Ізюма.

Проте, для ворога такий розвиток подій нічого не означає.

Як передає NNS, про це повідомив радник Офісу президента Олексій Арестович в ефірі YouTube-каналу «Фейгін Live».

«На схід від Ізюма противник зумів «зачепитися» по природному рубежу на іншому березі ріки. Основний урок цієї війни – що оборона по природнім рубежам «рулить». Попри весь наш крутий біг, вони стали по той бік річки і благополучно утримують її», сказав Арестович.

Водночас, за його словами, у районі Куп’янська-Вузлового російські військові не змогли утриматися за Оскол.

Проте, за словами Арестовича, навіть ці успіхи для росіян нічого не означають, адже просування ЗСУ до Святогорська ставить окупантів під Осколом «у неприємну ситуацію, яка невідомо чим для них закінчиться».