У Мелітополі росіяни викрадають людей, тримають їх у заручниках. Є випадок, коли 16-річна дитина перебуває в руках окупантів понад 50 днів.

Про складну безпекову ситуацію під час брифінгу в Медіацентрі Україна – Укрінформ повідомив Іван Федоров, міський голова Мелітополя, передає NNS.

Крім того, мер розповів про важку гуманітарну ситуацію у місті.

«Також складною лишається гуманітарна ситуація – продукти, які завозять окупанти з Криму коштують у три рази дорожче за звичні ціни. Останні два тижні евакуація майже не проводиться. Росіяни блокують шляхи виїзду з міста, щоб забезпечити собі безпеку і прикриватися нашими людьми», наголосив він.

Також росіяни почали підготовку до видачі своїх документів.

«Обдзвонювали наших співробітників ЦНАПів, агітуючи їх співпрацювати. І на сьогодні вони не змогли запустити цей процес, ніхто не хоче співпрацювати з колаборантами», повідомив мер. «Однак, росіяни почали продавати та роздавати свої сім карти. У жителів не лишається інших варіантів, як купувати ці картки, бо вони взагалі лишаються без зв’язку», зауважив Іван Федоров.

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