Розстріл військовослужбовців у Дніпрі: відео з камери, список жертв і все, що відомо про подію

Військовослужбовця, який розстріляв людей у Дніпрі на заводі Південмаш, затримано, повідомляє NNS, посилаючись на Національну поліцію у Дніпропетровській області. У нашому матеріалі – все, що відомо про резонансну подію станом на 12:00 27 січня.

Подія сталася сьогодні, 27 січня, близько 3:40 ранку на території Південного машинобудівного заводу у Дніпрі. До поліції надійшло повідомлення про те, що військовослужбовець Національної гвардії відкрив вогонь із автоматичної зброї. У результаті п’ятеро осіб загинули на місці, ще п’ять осіб отримали поранення. Стрілець із автоматичною зброєю втік з місця злочину.

За тривогою на місце злочину виїхало керівництво ГУНП в Дніпропетровській області, слідчо-оперативна група, експерти-криміналісти, всі профільні служби.

У Дніпропетровській та сусідніх областях була введена поліцейська спецоперація. На пошуки підозрюваного задіяні всі служби поліції.

Підозрюваного затримали близько 09:30 27 січня поліцейські групи реагування патрульної поліції Дніпровського районного управління поліції та управління КОРД під час спільної з ДБР спецоперації.

Затримання відбулося на вул. Крайній у м. Підгороднє.

До поліції надійшло більше десяти викликів від людей, які повідомили про підозрілих осіб. Під час відпрацювання одного з таких викликів поліцейські затримали військовослужбовця, який розстріляв п’ять людей та ще п’ять поранив.

Пізніше стало відомо, що Артемій Рябчук сам добровільно здався поліції.

Про це повідомив заступник директора ДБР у Полтаві Володимира Шило.

За його словами, Рябчук, перебуваючи у Підгородньому, попросив випадкову жінку зв’язатися з поліцією та повідомити про його місцеперебування. Весь цей час при ньому був автомат.

Як повідомляє речниця патрульної поліції Дніпропетровської області Людмила Копиленко, Рябчук йшов вулицею і його ще здалеку побачили патрульні. Нацгвардієць сам віддав зброю і здався, опору не чинив.

“Сьогодні, близько 9 ранку, спецлінії 102 надійшло повідомлення від небайдужого громадянина про те, що неподалік міста Дніпра, у місті Підгороднє, на вулиці Крайній він побачив чоловіка, схожого за прикметами на розшукованого військовослужбовця. Патрульних негайно було скеровано туди командиром батальйону. Інформація громадянина підтвердилася. Вулицею рухався чоловік з предметом, схожим на автомат. Поліцейські затримали його та надягли кайданки. Надалі на місце викликали слідчо-оперативну групу”,– повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Дніпропетровської області.

Його мотиви поки що невідомі, за скоєне йому загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, спочатку поліція повідомила, що усі загиблі – військовослужбовці, пізніше оновила інформацію: одна загибла – цивільна жінка, працівниця заводу Південмаш.

Стали відомі імена загиблих та вік. Інформацію опублікувала Нацгвардія:

Старший лейтенант Буганов Олександр Олександрович (НГУ) 1987 року народження.

Старший солдат Левковський Артем Володимирович (НГУ) 2000 року народження.

Молодший сержант Драган Олександр Олександрович (НГУ) 1997 року народження.

Солдат Черник Леонід Леонідович (НГУ) 2002 року народження

Лебединець Віра Сергіївна (контролер КПП, відомча воєнізована охорона) 1986 року народження.

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Про нацгвардійця, який розстріляв людей у Дніпрі відомо, що він – уродженець Ізмаїльського району Одеської області, 2001 року народження. У нього є матір і сестра. Батько помер. До армії закінчив аграрний коледж і встиг попрацювати комірником. На строкову службу призвався у 2021 році. По місцю навчання і проживання характеризується позитивно.

В мережі оприлюднено відео затримання Рябчука і першого допиту.

Хлопець спокійно розповідає як стріляв по людях. Також він пояснює як покинув територіє заводу та дістався до місця де його затримали правоохоронці.

Як повідомляють ЗМІ, Артем Рябчук два місяця тому припинив потасовку між військовослужбовцями. Про сутичку він доложив керівництву. Після цього Рябчука нібито оголосили стукачем та влаштували «веселе життя».

Державне бюро розслідувань зареєструвало кримінальне провадження щодо службової недбалості керівництва Національної гвардії, що призвела до трагедії. Директор ДБР Олексій Сухачов заявив, що посадовці Нацгвардії «в умовах особливого періоду» недбало ставилися до служби, коли організовували охорону важливих державних об’єктів.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на трагедію. Він зазначає, що мотиви вже затриманого вбивці мають бути проаналізовані максимально докладно.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

Глава держави зазначив, що будь-яка необхідна близьким жертв допомога має надаватися невідкладно. Зеленський наголошує, що очікує від правоохоронних органів повноцінного інформування суспільства щодо всіх обставин трагедії. За словами президента, кадрові висновки мають бути зроблені найближчим часом. Крім того, Зеленський висловив співчуття сім’ям загиблих.

У якому стані поранені

Найсерйозніші поранення у 22-річної дівчини-військовослужбовиці. Її Артемій Рябчук розстріляв впритул. Вона втратила понад три літри крові. Про це розповів радник Міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Постраждала дівчина отримала поранення в коліно, плече і найважче в живіт. Наразі хірурги лікарні Мечникова борються за її життя.

Також у важкому стані перебуває ще один нацгвардієць, який отримав поранення у черевну порожнину.

Геращенко уточнив, що у важкому стані також військовослужбовець Нацгвардії доставлений до 16 міської лікарні. У нього поранення в груди, стегно та в плече.

Життя інших двох поранених, доставлених до лікарні Мечникова, за оцінками лікарів, поза небезпекою.

Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблих. Бажаємо якнайшвидшого одужання постраждалим.

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