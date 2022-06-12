Розбиті багатоповерхівки, авто і дитячі майданчики – відео наслідків ракетних ударів по Чорткову

Тернопільщина майже не обстрілювалася росіянами під час повномасштабної війни. В області дуже багато переселенців, які сховалися тут від бойових дій. Тому вчорашній потужний обстріл став шоком для багатьох, а особливо для місцевих мешканців. Росіяни вже заявили, що знищили на Тернопільщині «склад іноземної зброї». А голова Тернопільської ОВА Володимир Труш оприлюднив відео наслідків ракетних ударів по Чорткову, передає NNS.

«На відео п’ятиповерхові будинки, де під час обстрілу чотирма ракетами перебували мирні жителі з дітьми. Цілу ніч на місці події працювали ДСНС, поліція, сапери та інші служби. Роботи тривають. Дякую усім рятувальникам Головного управління ДСНС України у Тернопільській області, тим, хто ризикуючи власним життям, визволяв з-під завалів людей», – написав Володимир Труш.

На нічному відео видно розвалені фрагменти багатоповерхівок, понівечені автомашини, знищені дитячі майданчики.

Внаслідок атаки чотирма ракетами пізно ввечері 11 у Чорткові на Тернопільщині постраждали 21 дорослий і 12-річна дитина. Зруйновано частину воєнного об’єкта, постраждало чотири житлові п’ятиповерхівки. На щастя, обійшлося без загиблих. 22 поранених госпіталізували, їм надано медичну допомогу.

Також внаслідок детонації було пошкоджено газопровід, виникла пожежа. Підрозділи ДСНС у найкоротший термін її ліквідували. З-під завалів врятовано 12 осіб, з них – двоє дітей. На місцях руйнувань працюють спецслужби, комунальники, волонтери. Триває розбір конструкцій, залишків будівель.

За фактом обстрілу ракетами Чорткова порушено кримінальне провадження Службою безпеки України, поліція надає допомогу в документуванні цього злочину, на місці працюють піротехніки та вибухотехніки поліції.