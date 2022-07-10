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Росіяни розбомбили батальйон «днр» на Донеччині

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Росіяни розбомбили батальйон «днр» на Донеччині

Росіяни розбомбили батальйон «днр» на Донеччині. Про це свідчить перехоплена СБУ розмова ворога, передає NNS.

Мова йде про 2 батальйон першого армійського корпусу «народної міліції днр», який воює у складі армії рф.

Російські загарбники намагалися зберегти цей інцидент у секреті, хоча мобілізовані з «л/днр» і так здогадуються, що їх використовують, як гарматне м’ясо.

Але завдяки перехопленню СБУ про військові проколи рашистів знатиме весь світ.

«Пацаны стояли где-то под Бердянском. Не получали ни зарплату, ни*уя. Я так понял, толком их и не кормили. А потом их кинули куда-то на передок. Они там стояли молча-молча, зае*ались стоять, начали назад отходить… Попали на россиян. Россияне их разъе*ошили… Вот те армия, прикинь», – розповідає один із бойовиків «днр», якого рф також мобілізувала на війну проти України.

Точна цифра втрат у результаті інциденту з боку рф замовчується.

Проте і без таких самознищень росіян, українські захисники ліквідували в боях понад 37,5 тис. окупантів, – резюмують у СБУ.

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