Росіяни перекинули на південь додаткову техніку та мінують напрямки на Кривий Ріг і Миколаїв і берег Інгульця – ISW

Російські окупаційні війська перекинули на південь України додаткову техніку та мінують берег Інгульця і напрямки на Кривий Ріг і Миколаїв. Про це повідомляють в Інституті вивчення війни, передає NNS.

Контратаки Збройних сил України змусили російські війська 14 червня приділити першочергову увагу укріпленню оборонних рубежів. Окупантам також довелося перекинути туди додаткову техніку.

Таку заяву зробили в американському Інституті вивчення війни (ISW

Зокрема, окупаційні війська, ймовірно, у відповідь на українські контратаки неподалік села Давидів Брід на Херсонщині змушені мінувати берег річки Інгулець, а також напрямки на Миколаїв та Кривий Ріг.

Також росіяни перекинули на південь одну батарею ствольної артилерії та дві батареї реактивної артилерії в районах поблизу кордону Херсонської та Миколаївської областей. Водночас окупанти продовжували обстріл Херсонської, Дніпропетровської та Запорізької областей.