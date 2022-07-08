Росія розповсюджує фейк про техніку ЗСУ в школі Запоріжжя. Про це пише місцеве видання Індустріалка, передає NNS.

Російські окупанти розповсюджують черговий фейк щодо розміщення українських військових на території Запоріжжя. Цього разу пропагандисти рашизму повідомляють, що українські військові обладнали вогневі позиції та склади боєприпасів у запорізькій гімназії № 71, розташованій на проспекті Маяковського.

Таку інформацію оприлюднили в телеграм-каналі міноборони рф з посиланням на дані Міжвідомчого координаційного штабу російської федерації з гуманітарного реагування.

Зважаючи на таку інформацію, не варто виключати ймовірного обстрілу школи російськими загарбниками. Тому запоріжцям варто бути особливо уважними, не ігнорувати сигнал повітряної тривоги й оперативно евакуюватися в укриття, – пише Індустріалка.

Разом з фейком про Запоріжжя окупанти розповсюджують й абсурдні історії про Донеччину та Харківську область. Зокрема пропагандисти вигадали байку про утримання «неонацистами» в заручниках працівників дитячого будинку «Тополька» у Слов’янську, мінування будівлі та його майбутній підрив під час артилерійського обстрілу росіянами військових об’єктів.

Раніше російські загарбники повідомляли про «розміщення артилерії» у парку Перемоги в Запоріжжі, яка насправді була пам’ятниками Другої світової війни — тобто ретро технікою, непридатною для використання. Пізніше у запорізькому парку Перемоги демонтували пам’ятники військовій техніці – через те, що російському генералу вони здалися вогневими позиціями ЗСУ.

Нещодавно у російських медіа з’явилася інформація про українську військову техніку у школах Одеси, Торецька та Нікополя. На днях окупанти вдарили ракетами по Торецьку. Одна з ракет влучила у житловий будинок – там загинула вся родина: бабуся, мама і 17-річна дівчина. Ще одна ракета впала біля соціального об’єкту, але не розірвалася.