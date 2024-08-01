Росіяни вдарили по залізничній станції на Харківщині: поранення голови отримала провідниця

Росіяни вдарили по залізничній станції на Харківщині сьогодні вночі. Є поранена серед співробітників УЗ.

Про це повідомляє «Укрзалізниця» 1 серпня, передають «Новини України – НСН».

Росіяни вдарили по залізничній станції на Харківщині

Ворог продовжує атакувати залізничну інфраструктуру. Вночі було завдано ракетного удару по одній із залізничних станціїй Харківщини.

Внаслідок атаки провідниця отримала осколкові поранення голови. Їй було надано першу медичну допомогу, від госпіталізації вона відмовилася.

На щастя, цього разу обійшлося без жертв.

Серед пошкодженого – два локомотиви, вантажні та пасажирські вагони. Також є руйнування колій та засобів електропостачання.

До графіків руху приміських поїздів внесено точкові зміни, поїзди далекого сполучення продовжують рух із використанням резервних тепловозів.

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