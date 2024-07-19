Росіяни вбили 5 і поранили 7 цивільних на Донеччині за добу – подробиці (фото)

Росіяни вбили 5 і поранили 7 цивільних людей на Донеччині за добу.

Про це «Новини України – НСН» повідомляють з посиланням на Донецьку ОВА і прокуратуру.

На Донеччині за добу багато загиблих і поранених

За даними ОВА, за 18 липня росіяни вбили 5 жителів Донеччини: 3 у Гродівці і 2 у Плещіївці. Це четверо жінок і один літній чоловік.

Ще 7 людей в області за добу дістали поранення.

Прокуратура повідомляє, що зранку 18 липня 2024 року окупанти здійснили артилерійський обстріл с. Плещіївка Краматорського району. Внаслідок влучання засобу ураження по житловому будинку загинув 85-річний місцевий житель. Його дружину намагались врятувати, проте під час надання невідкладної допомоги вона померла.

Крім того, зс рф завдали удару по селищу Гродівка Покровського району. Боєприпаси окупантів поцілили по приватному сектору, де від отриманих травм, несумісних з життям, загинули троє жінок 26, 32 та 77 років.

Також під приціл армії держави-агресора потрапило селище Велика Новосілка Волноваського району. Попередньо, проти мирного населення ворог використав дві авіабомби «КАБ-250». Перебуваючи у власній оселі, дістала поранення подружня пара віком 48 та 56 років.

Ще один чоловік травмований у м. Залізне, яке окупанти обстріляли, ймовірно, з артилерії. На момент атаки він перебував за місцем мешкання. 58-річного потерпілого ушпиталено.

Три людини поранені також внаслідок обстрілу Мирнограда. Про це повідомляють в ОВА.

За попередньою інформацією, росіяни випустили по місту дві ракети. Пошкоджено 3 адмінбудівлі, 2 житлові двоповерхівки та промислове приміщення.

Мирноград регулярно зазнає ворожих ударів, росіяни прагнуть убити якомога більше мирних людей, – каже начальник ДніпроОВА Вадим Філашкін

Раніше ми вже повідомляли про те, що окупанти взялися жорстоко нищити Мирноград останнім часом.

Загальна кількість жертв росіян на Донеччині

Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

На всіх фото у статті – Мирноград.

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