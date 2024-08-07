Росіяни сьогодні вранці вбили 4 жителів Донеччини і ще одну людину поранили.

Про це «Новини України – НСН» повідомляє з посиланням на Донецьку ОВА.

Росіяни сьогодні вранці вбили 4 жителів Донеччини

4 людини загинули і 1 поранена внаслідок обстрілів Донеччини.

Околиці Мар’їнки постійно перебувають під ворожими обстрілами. Цього ранку один із таких обстрілів призвів до загибелі 65-річної жінки і 64-річного чоловіка в Антонівці. Ще один чоловік у селі поранений — йому надають необхідну медичну допомогу у найближчій лікарні.

Також 2 людини загинули у Михайлівці Новогродівської громади: 55-річний чоловік і 52-річна жінка.

Обстріли Донеччини вчора

Покровський район. Тричі росіяни обстріляли приватний сектор Курахового, в Успенівці під вогнем територія підприємства — без жертв. В Українську Селидівської ТГ поранено людину.

Краматорський район. У Костянтинівці пошкоджено будівлі двох підприємств; також у громаді поранено людину і пошкоджено будинок у Марковому, пошкоджено 2 будинки у Предтечиному, пошкоджено 4 будинки і 2 інфраструктурні об’єкти в Іванопіллі. В Іллінівській громаді пошкоджені 22 об’єкти.

Бахмутський район. У Торецьку поранено 2 людини, пошкоджено 2 багатоповерхівки. У Часовоярській громаді пошкоджені 4 приватні будинки і 2 багатоповерхівки. У Сіверську пошкоджено будинок.

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