Росіяни розстріляли підлітка на Херсонщині –бабуся розповіла подробиці

Росіяни розстріляли підлітка на Херсонщині. Свій злочин намагалися звернути на “бандерівців”. “Онука застрелили, а його батька возили годину околицями села, приставивши автомати до скронь» – подробиці загибелі дитини розповіла бабуся вбитого хлопчика на Херсонщині.

Цю моторошну історію журналісти NNS розповідали у квітні, посилаючись на слова очевидців, оприлюднені у мережі. А тепер, коли село Гаврилівка на Херсонщині, де сталася трагедія, звільнили від окупантів, у ЗМІ та законної влади регіону з’явилася можливість наживо поспілкуватися з рідними вбитої дитини.

З бабусею хлопчика, а також з іншими мешканцями села зустрілися кореспонденти херсонського видання МОСТ і голова обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

Жахливий інцидент стався 16 квітня 2022 року. Хлопчика, якого вбили окупанти, звали Михайлом. За словами бабусі підлітка, росіяни заїхали в село з кількох боків. Місцеві мешканці якраз стояли в черзі за гуманітарною допомогою.

Зі слів іншого мешканця села відомо, що діти нібито знімали російських військових на камери смартфонів. А окупанти нібито помітили це і почали стріляти. Далі, за словами бабусі загиблого хлопчика, відбулося наступне:

«Один хлопчик впав, коли вони бігли. Його це врятувало. А наш продовжував бігти, думав, що так врятується. І по ньому дали чергу з автомата. Підбігли до нього і кажуть: «Тут – огнєвая точка. Єго застрєліл украинскій снайпєр». Потім вони нашого Мішу погрузили в БТР і повезли через степи в Каховку. Навіщо? Вони його вбили, він був мертвий. Ліквідували докази», – розповіла згорьована жінка.

Вона також розповіла, що у другого хлопчика окупанти спитали, хто батько загиблого. Той показав хату. Окупанти посадили чоловіка в БРТ і приблизно з годину возили околицями села, приставивши до скронь автомати і наказуючи нікому не розповідати про вбивство

«Вони моєму сину казали: «Скажи, що тут знайшли бандерівський схрон, була перестрілка», – розповідає бабуся загиблого хлопчика.

Про вбитого Михайла сусіди відгукуються як про добру і виховану дитину. Для усіх них його загибель стала шоком.

Детальніше про трагедію у селі Гаврилівка дивіться у відео видання МОСТ.

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