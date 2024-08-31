Росіяни продовжують нищити Донеччину. Вбивають людей, руйнують їх житло і інфраструктуру.

За минулу добу в області один загиблий і шість поранених мирних мешканців. Багато руйнувань.

Про це повідомили у Донецькій ОВА, передають «Новини України – НСН».

Росіяни нищать Донеччину: Оперативна ситуація по області станом на ранок 31 серпня

Покровський район. У Кураховому 1 людина загинула і 6 поранено, пошкоджено 12 багатоповерхівок, адмінбудівлю і крамницю; у Гірнику загинула людина, пошкоджено 5 приватних будинків і 2 багатоповерхівки; ще 1 будинок пошкоджено у Гострому. У Мирнограді пошкоджено 2 будинки і газогін. У Добропіллі пошкоджено 2 адмінбудівлі, 7 будинків і промзону. У Криворізькій громаді пошкоджено промзону. У Покровську пошкоджено об’єкт інфраструктури. Під постійним вогнем — Мар’їнська і Гродівська громади.

Краматорський район. У Лиманській громаді зруйновано 5 будинків у Зарічному і 1 у Торському. У Рай-Олександрівці Миколаївської громади пошкоджено 3 будинки.

Бахмутський район. Пошкоджено будинок у Торецьку, ще один — у Дружбі. У Часовоярській громаді пошкоджені 11 багатоповерхівок, 3 приватні будинки і нежитлова будівля.

Всього за добу росіяни 19 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 3468 людей, у тому числі 365 дітей.

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