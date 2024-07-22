Росіяни 30 разів обстріляли Донеччину: вбили людину, ще 4 поранили

Росіяни 30 разів обстріляли Донеччину за добу. Є жертва і поранені та багато руйнувань.

Про наслідки ворожого терору повідомили у Донецькій ОВА і показали фото, передають «Новини України – НСН».

Росіяни 30 разів обстріляли Донеччину

Покровський район . У Кураховому пошкоджено 2 багатоповерхівки, по 1 приватному будинку пошкоджено у Гірнику, Сонцівці і Курахівці.

. У Кураховому пошкоджено 2 багатоповерхівки, по 1 приватному будинку пошкоджено у Гірнику, Сонцівці і Курахівці. Краматорський район. У Лимані пошкоджено адмінбудівлю, у Ямполі — 2 будинки. У Малинівці Миколаївської громади пошкоджено інфраструктурний об’єкт. У Костянтинівці поранено людину, пошкоджено 12 приватних будинків, багатоповерхівку, 2 крамниці, 3 інфраструктурні об’єкти. В Іллінівській громаді пошкоджені 2 об’єкти: у Клебан-Бику та Берестку.

Бахмутський район. Численних обстрілів зазнала Торецька громада: у Торецьку загинула людина, пошкоджено 2 будинки і адмінбудівлю; у Північному поранено 2 людини, пошкоджено будинок; у Неліпівці поранено людину, пошкоджено будинок. У Часовоярській громаді пошкоджені 8 приватних будинків, 3 багатоповерхівки і 4 господарчі споруди. У Соледарській громаді зруйновано сільськогосподарську будівлю.

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