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ЖитомирПодії

У лікарки, яка «робила чоловіків інвалідами», знайшли 4,4 млн гривень – тепер на Житомирщині

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Журналіст
У лікарки, яка «робила чоловіків інвалідами», знайшли 4,4 млн гривень – тепер на Житомирщині

Ніколи такого не було – і от знову. У лікарки, яка допомагала ухилянтам, знайшли 4,4 млн гривень. Тепер корупціонерку виявили на Житомирщині. Вона «робила чоловіків інвалідами».

Про це повідомляє Національна поліція, передають «Новини України – НСН».

Понад 4,4 мільйона гривень поліція вилучила в ході обшуків у лікарки в Житомирі, причетної до схеми ухилення від мобілізації.

робила чоловіків інвалідами

Правоохоронці ГУ Національної поліції в Житомирській області продовжують розслідування діяльності групи медиків, які допомагали військовозобов’язаним отримувати фіктивні групи інвалідності. Серед фігуранток виявили лікарку, яка видавала підроблені висновки магнітно-резонансної томографії.

Робила чоловіків інвалідами

Зокрема, поліцейські з’ясували, що низка чоловіків призивного віку упродовж кількох останніх років не проходили обстежень МРТ, однак у їх медичній документації наявні такі висновки. Усі документи були підготовлені 56-річною лікаркою одного з діагностичних центрів. Вони стали однією з підстав визначення у них захворювання, що пов’язане з інвалідністю.

Тож слідчі слідчого управління ГУНП області спільно з оперативниками регіонального Управління стратегічних розслідувань ДСР Нацполіції провели обшуки, у тому числі за місцем проживання жінки. У результаті вилучили 80 тисяч доларів, понад 23 тисячі євро, а також кілька жорстких дисків, оптичні носії інформації, ноутбук, мобільний телефон та інші ймовірні докази протиправної діяльності.

робила чоловіків інвалідами

робила чоловіків інвалідами

робила чоловіків інвалідами

робила чоловіків інвалідами

Попередня правова кваліфікація  – ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України.

В поліції нагадують, що у серпні поліцейські викрили медсестру одного з медзакладів Житомира у хабарництві, пов’язаному з встановленням груп інвалідності для військовослужбовців та військовозобов’язаних. Тоді її затримали у центрі міста під час отримання частини «подяки». Тож нині триває розслідування всієї протиправної схеми. Процесуальне керівництво здійснює Житомирська обласна прокуратура.

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