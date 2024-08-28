Армія РФ вдарила ракетою по Кривому Рогу в День жалоби – що відомо

Армія РФ вдарила ракетою по Кривому Рогу 28 серпня. Сьогодні тут День жалоби за жертвами попередньої ворожої атаки.

Про ракетний удар повідомили у Раді оборони Кривого Рогу і ДніпроОВА. А прокуратура показала фото з місця прильоту і заявила про початок розслідування, передають “Новини України – НСН”.

Вибухи у Кривому Розі пролунали сьогодні близько 11-ї години дня. Мешканців просили нічого не знімати на відео і не викладати у мережі.

Згодом стало відомо, що удар прийшовся знову по цивільній інфраструктурі і що є постраждалі серед мирних мешканців. Інформація про їх кількість постійно оновлювалася.

Армія РФ вдарила ракетою по Кривому Рогу

Прокуратура показала фото з місця удару і заявила, що за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 28 серпня 2024 року військові рф здійснили ракетний удар по м. Кривий Ріг.

У ДніпроОВА заявили, що постраждалих восьмеро. Це шестеро чоловіків – 29, 41, 44, 60 та 64 років. У них осколкові поранення, забої, акубаротравми. Всі у лікарні в стані середньої тяжкості.

Серед потерпілих і 54-річна жінка. Вона буде оговтуватися вдома. А ще 18-річний хлопець, який теж лікуватиметься амбулаторно.

У місті понівечений гаражний кооператив, 12 авто. Вибиті вікна у готелі.

Пошкоджено адміністративну будівлю і два заклади освіти.

Інформація щодо наслідків обстрілу уточнюється.

На місці події працюють співробітники екстрених служб та правоохоронці, які фіксують черговий воєнний злочин рф.

Нагадаємо, у ніч на 27 серпня окупанти теж атакували Кривий Ріг ракетою. Вдарили по готелю і вбили чотирьох людей.

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