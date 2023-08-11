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Внаслідок ракетного удару на Прикарпатті загинув 8-річний хлопчик (фото)

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Внаслідок ракетного удару на Прикарпатті загинув 8-річний хлопчик (фото)
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Внаслідок ракетного удару на Прикарпатті 11 серпня загинув 8-річний хлопчик. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора України і показали фото, передає НСН.

За процесуального керівництва Івано-Франківської прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 11 серпня 2023 року близько 10 години російські військові здійснили обстріли аеробалістичними  ракетами по інфраструктурі Івано-Франківщини.

Ракета влучила по території приватного будинку в Коломийському районі, де проживала сім’я з трьома дітьми.

Внаслідок ракетного удару на Прикарпатті загинув 8-річний хлопчик

Внаслідок обстрілу загинув 8-річний хлопчик. Дані щодо інших постраждалих наразі уточнюються.

Вибуховою хвилею та уламками частково зруйновано господарську споруду.

Внаслідок ракетного удару на Прикарпатті загинув 8-річний хлопчик

На місці події працюють відповідні служби та слідчо-оперативна група.

Внаслідок ракетного удару на Прикарпатті загинув 8-річний хлопчик

Досудове розслідування здійснює Управління СБУ в Івано-Франківській області.

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