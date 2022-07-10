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Ракети влучили у багатоповерхівки: на Донеччині розбирають завали, де можуть бути ще 34 людини

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На Донеччині розбирають завали зруйнованих російськими ракетами будинків, під якими можуть бути ще 34 людини, у тому числі дитина. Про це інформує ДСНС України, передає NNS.

Вчора, о 21:17, внаслідок ворожого ракетного обстрілу міста Часів Яр Бахмутського району, сталось руйнування двох п’ятиповерхових житлових будинків.

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Станом на 08:00 10 липня особовим складом Головного управління врятовано з-під завалів 5 осіб та вилучено 6 загиблих осіб, проведено розчищення та розбір близько 70 т зруйнованих елементів будинку. Наразі встановлено акустичний контакт із двома особами під завалами, здійснюються заходи щодо їх порятунку.

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Роботи тривають. За попередньою інформацією, під завалами може знаходитися ще 34 особи, з них 1 дитина (хлопчик 9 років).

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Від Головного управління залучено 53 чоловіка особового складу та 9 одиниць техніки (7 АЦ та 2 автомобіля ШМД), додатково залучено два автокрана та два навантажувача від місцевих органів влади.

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